Fabio Aru dirà addio al professionismo dopo la Vuelta di Spagna. "Arrivare a questa conclusione non è stato facile- ha annunciato sul sito del Team Qhubeka NextHash - ma è qualcosa a cui penso da tempo e di cui da tempo discuto con i miei familiari. Corro con la mia bici da 16 anni e da più di un decennio da professionista, ma ora è giunto il momento di dare la priorità ad altre cose nella mia vita, alla mia famiglia per esempio. Durante la mia carriera, come ogni ciclista, ho passato un tempo significativo lontano da casa e per me questo è ora il momento giusto di cambiare".