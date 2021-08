Jakobsen vince 16^ tappa in volata, Eiking leader

L'olandese conquista il terzo successo di tappa nella corsa a tappe spagnola. Sul traguardo di Santa Cruz de Bezana ha preceduto Meeus e Trentin. Il norvegese Eiking sempre in testa alla classifica generale. Ritiro per Ciccone, caduto all'inizio della frazione

L'olandese Fabio Jakobsen ha vinto in volata la 16^ tappa della Vuelta, da Laredo a Santa Cruz de Bezana di 180 chilometri. E' il terzo successo, dopo quelli conquistati nella quarta e nell'ottava tappa. Jakobsen, che consolida il primato nella classifica a punti, ha battuto allo sprint il belga Meeus e Trentin. Quinto posto per Dainese, ottavo Minali. In classifica generale Eiking conserva il primato con un vantaggio di 54" sul francese Martin e 1'36" sullo sloveno Roglic. Giulio Ciccone è stato costretto al ritiro per una caduta che ha coinvolto diversi corridori all'inizio della tappa. Mercoledì la 17^ tappa da Unquera a Laghi di Enol (185.8 km).