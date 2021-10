Italia medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre

Dopo l'oro olimpico conquistato in Giappone lo scorso agosto, la nazionale italiana si impone nell'inseguimento a squadre anche ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Roubaix. Liam Bertazzo, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna hanno avuto la meglio della Francia nella finale per il primo posto con il tempo di 3'47"192. Bronzo per la Gran Bretagna, Danimarca quarta

L'Italia è medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschile ai mondiali su pista di Roubaix. In finale il quartetto azzurro - Simone Consonni, Filippo Ganna, Liam Bertazzo, Jonathan Milan - ha superato la Francia con il tempo di 3'47"192. Bronzo alla Gran Bretagna, che nella finale per il terzo posto ha sconfitto la Danimarca. Stagione magica per il quartetto azzurro, che lo scorso agosto aveva conquistato l'oro all'Olimpiade di Tokyo.

Inseguimento a squadre femminile: Italia in finale

Italia in finale nell'inseguimento donne a squadre ai mondiali di ciclismo su pista di Roubaix. Le azzurre - Consonni, Balsamo, Alzini e Fidanza - con il tempo di 4'11"947 hanno superato la Gran Bretagna. La sfida per l'oro sarà contro la Germania alle 20.45. E' la prima volta in assoluto che le ragazze italiane conquistano la finale mondiale nell'inseguimento a squadre.