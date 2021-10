Viviani vola a Roubaix: è oro nell'eliminazione

Un'altra straordinaria pagina dello sport azzurro in questo 2021. Ai mondiali su pista in corso a Roubaix, Elia Viviani conquista l'oro nell'eliminazione. Nel Madison ancora medaglia azzurra: un argento conquistato dalla coppia Consonni-Scartezzani

Un 2021 infinito per lo sport azzurro. Sul tetto del mondo questa volta ci finisce Elia Viviani. Il portabandiera azzurro all'Olimpiade a Tokyo ha conquistato il suo primo oro in un mondiale su pista. A Roubaix il veronese, che non era mai stato campione iridato su pista, ha preceduto il portoghese Iuri Leitao, argento, e il russo Sergey Rostovtsev, bronzo.