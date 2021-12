Il campione olimpico di ciclismo Mark Cavendish lo scorso 27 novembre è stato"aggredito violentemente" con un coltello da quattro uomini armati e mascherati che hanno fatto irruzione nella sua casa, nell'Essex, in Inghilterra. Lo ha raccontato lui stesso in un lungo post su Instagram

Un grande spavento che arriva al culmine di un anno complicato per il campione olimpico di ciclismo Mark Cavendish. Il 36enne ha raccontato che lui e sua moglie Peta, con i figli, sono stati minacciati "con un coltello" e aggrediti violentemente in casa durante una rapina. La polizia dell'Essex ha riferito che nessuno ha riportato ferite gravi, ma tutta la famiglia era "fortemente scossa" da quanto accaduto. I ladri hanno portato via una valigia e due orologi preziosi.

"Nessuno dovrebbe subire questo tipo di violenza"

"Questi fatti ci hanno profondamento angosciato" ha raccontato lo stesso Cavendish in un post su Instagram, "e i nostri figli hanno temuto per la vita, e ancora lottano con i postumi della paura. Nessuno dovrebbe subire quel tipo di violenza, tanto più quando questo succede al sicuro della propria casa. Quanto è stato portato via erano solo oggetti, ma la nostra priorità è riprenderci dallo choc: sappiamo che probabilmente ci vorrà del tempo".