Gianni Bugno investito a Monza da una moto

Gianni Bugno, vincitore del Giro d'Italia nel 1990 e due volte campione del mondo di ciclismo, è stato investito da una moto venerdì mentre passeggiava a Monza, nei pressi del Parco di Monza. Lo sportivo se l'è cavata con una ferita alla gamba e dieci punti di sutura. "Poteva andarmi molto male", ha detto in serata alla Gazzetta dello Sport. A quanto emerso, intorno alle 15 di venerdì, il 58 enne stava attraversando la strada a piedi, non sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da un centauro, in sella ad una Harley Davidson. Soccorso, Bugno è stato trasportato in ambulanza al San Gerardo di Monza. Secondo quanto ha raccontato, il motociclista ha superato una fila di auto in coda, mentre lui stava attraversando, e lo ha travolto