Arnaud Demare ha vinto la 6^ tappa del Giro d'Italia, Palmi-Scalea di 192 km. Il francese, al 2° successo consecutivo dopo quello di ieri a Messina, ha preceduto al fotofinish Caleb Ewan. Lo spagnolo Lopez Perez conserva la maglia rosa. Tappa caratterizzata dalla fuga di Diego Rosa dopo pochi chilometri dal via. Il piemontese della Eolo Kometa prende il largo poco prima dell'unico Gpm della montagna a Vibo Valentia, dopo circa 20 km di gara, e tocca un vantaggio massimo di circa 5'. L'andatura del gruppo è quasi da cicloturistica (36 km/h per le prime 4 ore), così il battistrada riesce a mantenere costante il divario. Appena si decide di alzare il ritmo, però, l'avventura di Rosa si chiude, con il corridore italiano ripreso dopo ben 141 km di fuga solitaria. Comincia il treno verso Scalea, in vista della volata. Qui a imporsi è Arnaud Dermare, che al fotofinish precede Ewan e Cavendish e diventa con 7 successi il ciclista francese più vincente al Giro. Venerdì si torna a salire con la 7^ tappa Diamante-Potenza, 196 chilometri e quattro gran premi della montagna.