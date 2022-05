Il belga taglia per primo il traguardo di Treviso dopo una lunga fuga, battendo in volata l'italiano Affini. Carapaz sempre in maglia rosa. Ritiro di Almeida, positivo al Covid-19. Nibali 4° in generale. Venerdì si torna a salire

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) ha vinto la 18^ tappa Borgo Valsugana-Treviso, lunga 146 km. Il 30enne belga - al primo successo in un grande giro - ha battuto in volata Edoardo Affini dopo una lunga fuga condotta insieme all'italiano della Jumbo-Visma, Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) e Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè). Richard Carapaz conserva in 'scioltezza' la maglia rosa. Out Joao Almeida, positivo al covid: era quarto in generale davanti a Vincenzo Nibali, ora a ridosso del podio. Passaggio del gruppo a Valdobbiadene, nelle terre del Prosecco, e grande spettacolo sul Muro di Ca' del Poggio, invaso di tifosi. Venerdì la carovana si sposta sulle strade del Friuli Venezia Giulia per la Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte, di 178 chilometri e un dislivello di 3230 metri. Una frazione di media montagna con arrivo in salita e uno sconfinamento in Slovenia.