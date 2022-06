Si chiuderà nel 2022 la carriera agonistica di Tom Dumoulin. Il 31enne corridore olandese, argento olimpico a cronometro nel 2016 a Rio e a Tokyo 2020, vincitore del Giro d'Italia nel 2017, e oro a cronometro individuale e a squadre nel 2017, ha infatti annunciato il ritiro a fine stagione, motivando la decisione per stanchezza fisica e mentale. "Ho deciso che il 2022 sarà il mio ultimo anno da ciclista professionista" ha dichiarato Dumoulin, che corre per il team olandese Jumbo-Visma. "Nonostante i risultati delle Olimpiadi – ha raccontato Dumoulin in una lunga lettera postata sui social – soprattutto quest’anno ho sofferto molto. Il mio corpo si è sentito stanco e si sente ancora molto stanco. Appena gli allenamenti diventano più duri, inizio a soffrire e provare dolore invece di migliorare la mia condizione fisica. Ho deciso di smettere e non intraprendere più la lenta strada del recupero al 100%, ma la mia stagione non è finita. Guardo specialmente ai mondiali in Australia dove spero di offrire il meglio di me nella prova a cronometro. Non so cosa farò dopo che avrò smesso di correre, sicuramente l’amore per la bicicletta e il ciclismo resta intatto. Voglio ringraziare tutti per essermi stati vicino"