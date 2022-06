I due compagni di squadra della Uae Emirates si sono giocati il successo nella quarta tappa del Giro di Slovenia, sfidandosi a morra cinese a 200 metri dal traguardo. Ha vinto il polacco, tagliando il traguardo abbracciato al due vincitore del Tour de France. A molti ha ricordato il 'pari o dispari' tra Adriano e Mihajlovic per battere una punizione, in Inter-Roma del febbraio 2005

Nella quarta tappa del Giro di Slovenia - Laško-Velika Planina di 152,4 chilometri - l'idolo di casa Tadej Pogacar e il compagno di squadra della Uae Emirates Rafa Majka vanno all'attacco e a 200 metri dal traguardo decidono di giocarsi la vittoria in maniera simpatica e inusuale. Lo sloveno e il polacco si sono infatti sfidati a morra cinese , con Majka che si è andato a prendere il successo di tappa , per aver agguantato con l a carta il sasso lanciato dal due volte vincitore del Tour de France. I due hanno tagliato il traguardo abbracciati , con Pogacar che ha conservato la maglia di leader della classifica generale.

Quando Adriano e Mihajlovic si giocarono una punizione a 'pari o dispari'

Un precedente simile risale al 12 febbraio del 2005, quando a San Siro si sfidarono Inter e Roma per la 24^ giornata della Serie A 2004/2005. Al 23' del primo tempo Sinisa Mihajlovic aveva sbloccato il risultato su tiro da fermo, portando in vantaggio i nerazzurri. Al 53' calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per l'Inter: Adriano e Mihajlovic se lo giocano a 'pari o dispari': vince il brasiliano, ma la sua conclusione non è all'altezza. Mihajlovic, questa volta senza conta, chiude il match ancora su punizione nei minuti di recupero. L'Inter batte la Roma 2-0, ma questa partita è ricordata negli anni più per il siparietto Adriano-Mihajlovic che per il risultato finale.