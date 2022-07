Valverde investito da un'auto in allenamento

Il ciclista spagnolo resterà sotto osservazione per le prossime 24 ore, come annunciato dal Movistar Team sui social

Alejandro Valverde è stato investito, insieme ad un altro compagno di squadra, durante un allenamento a Murcia (in Spagna), da una macchina che poi si sarebbe dileguata senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto nella mattinata di sabato: il 42enne spagnolo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Virgen de la Arrixaca, dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Gli esami radiografici e strumentali hanno escluso la presenza di fatture ed emorragie. Sui social, è arrivato l'aggiornamento sulle sue condizioni da parte del Movistar Team: "Confermiamo che non ha fratture o ferite gravi dopo aver subito un incidente questo sabato mentre correva con un compagno di squadra. Valverde rimarrà sotto osservazione per 24 ore e successivamente verrà dimesso. Anche il suo compagno sta bene".