Grande impresa al Tour del danese Pedersen, che ha vinto in volata la 13^ tappa Le Bourg d'Oisans-Saint-Étienne dopo una fuga di 160 km, propiziata da Filippo Ganna. Vingegaard rimane in maglia gialla, sabato ancora una tappa 'intermedia' dedicata a finisseur e velocisti

È il Tour dei danesi, anche venerdì: Mads Pedersen (Trek-Segafredo) vince la sua prima tappa al Tour e il suo connazionale Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) conserva, saldamente, la maglia gialla. Il campione del mondo in linea nel 2019 ha bruciato in volata Fred Wright e Hugo Houle in una frazione caratterizzata dalla fuga 'orchestrata' dopo una trentina di chilometri da Filippo Ganna (Ineos), scattato sul Coté de Brie, trascinando con sé altri 6 colleghi (oltre ai primi tre classificati c'erano Stefan Küng, Matteo Jorgenson e Quinn Simmons). Il fuoriclasse di Verbania si stacca soltanto ai -10, brutta caduta invece per Caleb Ewan, che ha riportato una profonda ferita alla gamba sinistra. Sabato si attraverso la Loira, con arrivo in salita a Mende: un'ascesa di 3 km (con punte dell’'11%) intitolata all'ex campione francese Laurent Jalabert che il 14 luglio del 1995 realizzò qui una grande impresa.