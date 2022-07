Michael Matthews ha vinto 14^ tappa del Tour de France, la Saint-Étienne - Mende di 192.5 chilometri, dopo una grande impresa nel finale della 14^ tappa, dove l'australiano ha avuto la meglio sull'azzurro Alberto Bettiol, autore di una gara straordinaria. Jonas Vingegaard - arrivato a 'braccetto' con Tadej Pogacar con un ritardo di 12 minuti dal vincitore - rimane saldo in maglia gialla con un vantaggio di 2'22'' sullo sloveno. Nelle fasi iniziali della giornata - caldissima e ventosa - Tadej Pogacar ha provato con degli attacchi a mettere in difficoltà Vingegaard, ben 'protetto' dal compagno Wout Van Aert. Al km 46 la fuga, di 23 corridori, tra cui Thibaut Pinot, Stefan Kung, Jakob Fuglsang, Rigoberto Uran, la maglia a pois Simon Geschke, Bettiol e Matthews, che piazza l'allungo ai -40 - raggiunto da Felix Grossschartner e Luis Leon Sanchez - quando il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo ammontava a circa 13 minuti e oltre 24 su Caleb Ewan, a un passo dal ritiro dopo la caduta di venerdì. Si attraverso la Loira, con arrivo in salita a Mende, la Croix Neuve: un'ascesa di 3 km (con punte dell'11%) oggi intitolata all'ex campione Laurent Jalabert che nel 1995 - il 14 luglio, in occasione della Festa nazionale francese - realizzò qui una grande impresa. Quella che Bettiol e Matthews si giocano negli ultimi 2000 metri, con l'australiano che ha la meglio sull'italiano vincendo con merito.