Otto corridori sono rimasti coinvolti in un incidente durante le qualificazioni dello Scratch: Matthew Walls, campione olimpico di Tokyo nell'Omnium, è volato con la sua bici in mezzo al pubblico. Il britannico, dopo le cure sugli spalti, è stato portato in ospedale per controlli precauzionali

Brutto incidente durante le prove di ciclismo su pista ai Giochi del Commonwealth, attualmente in corso a Birmingham. Nel corso dell'ultimo giro delle qualificazioni dello Scratch, otto corridori sono andati a terra e uno di loro, il campiole olimpico di Tokyo nell'Omnium, il 24enne inglese Matthew Walls, è volato con la sua bici in mezzo al pubblico. Immediatamente soccorso, il ciclista è stato curato per più di un'ora sugli spalti, per poi essere portato via e ricoverato in ospedale per accertamenti. Ricoverato anche uno degli spettatori feriti, che in precedenza era stato portato via su una sedia a rotelle. In ospedale anche un altro ciclista, Matt Bostock dell'Isola di Man.