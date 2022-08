Fabio Casartelli, 30 anni fa l'oro olimpico

Sant Sadurnì d’Anoia è famoso per la produzione del Cava, qui c’è la più antica cantina del paese, la Codorniu, fondata nel 1551. Il Cava è lo spumante catalano, nulla da invidiare ad altre bollicine, senza offendere nessuno. E’ anche la sede della prova in linea di ciclismo all’Olimpiade di Barcellona. A Sant Sadurnì d’Anoia, il 2 agosto 1992, la bottiglia per festeggiare è azzurra. Anzi, quasi celeste, decisamente celeste, come il colore delle divise della Nazionale italiana, scelta cromatica decisamente diversa dal classico azzurro. Il circuito della prova di ciclismo in linea è bollente, il caldo catalano mette alla prova il fisico e la testa. I tre azzurri in gara sono Davide Rebellin, Mirco Gualdi e Fabio Casartelli. Fabio si è conquistato la convocazione a suon di vittorie, ma tra i tre è il meno “marcato” dal resto del gruppo. Se ne pentiranno, loro, e gioiremo noi. Glielo ha detto anche il “Dottore”, Giosuè Zenoni, selezionatore dei dilettanti, prima della partenza. E’ Gualdi a lanciare la fuga decisiva insieme ad altri 8 corridori, Casartelli inizialmente resta in gruppo e poi segue lo scatto del lettone Ozols e i due ci impiegano quasi un giro di circuito per rientrare sulla fuga. Con due italiani nel gruppo di testa gli altri non tirano e provano a scattare: l’azione decisiva è dell’olandese Dekker. A quel punto Casartelli si aggancia, con lui Ozols, restano in tre a giocarsi la vittoria. La volata finale è fatta di attesa, i tre si studiano, Fabio è bravo a restare dietro quel tanto che basta a scattare e lasciare lì i compagni di fuga, azione di classe di chi sa come si impostano gli sprint. Dekker alza addirittura le braccia in alto prima di Fabio, esultando per l’argento.