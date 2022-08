L'Italia perde lo scettro: Jakobsen oro europeo

A Monaco il corridore olandese si laurea campione d'Europa: battuti in volata il francese Arnaud Demare e il belga Tim Merlier. Niente da fare per gli italiani, con Elia Viviani settimo e Alberto Dainese nono. Dopo quattro anni di successi azzurri, lo scettro continentale passa nelle mani di un atleta olandese

L'Italia perde lo scettro europeo. Nella prova in linea a Monaco di Baviera Fabio Jakobsen ha trionfato in volata superando il francese Arnaud Demare (argento) e il belga Tim Merlier (bronzo). Elia Viviani chiude settimo, Alberto Dainese nono. Dopo quattro edizioni consecutive con un azzurro sul gradino più alto del podio, il titolo continentale passa a un atleta olandese. Nel 2018 aveva vinto Matteo Trentin, nel 2019 proprio Viviani, nel 2020 Giacomo Nizzolo e nel 2021 Sonny Colbrelli. "Ci hanno sfruttato al meglio", ha detto Viviani al termine della gara. L'Italia era al comando all’ultimo chilometro, ma Jacopo Guarnieri non è riuscito a lanciare i suoi compagni, che hanno tentato di fare la volata da soli con esito negativo.