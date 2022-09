Il britannico Tarling oro nella crono juniores

Ai Mondiali di ciclismo in corso a Wollongong , in Australia, il britannico Tarling si impone nella cronometro juniores, davanti all'australiano McKenzie e al tedesco Herzog. L'azzurro Favero chiude la prova al 25° posto

Il 18enne britannico Joshua Tarling si è laureato Campione del Mondo a cronometro della categoria Juniores nella rassegna mondiale di Wollongong 2022 in Australia completando la prova di 28 chilometri col tempo di 34 minuti 59 secondi e 26 centesimi, alla media di 49,3 Km/h. Sul secondo gradino del podio è salito l'australiano Hamish McKenzie che, partito con il primo gruppo di concorrenti, è stato a lungo in testa alla classifica venendo poi spodestato da Tarling per soli 19". A completare il podio il tedesco Emil Herzog che ha pagato 33". Per quanto riguarda gli azzurri il bergamasco Nicolas Milesi ha concluso in tredicesima posizione mentre il veneto Renato Favero ha occupato la 25esima posizione finale, una davanti a Jens Verbrugghe, uno dei favoriti. Sotto tono anche la prestazione del campione Europeo Kockelmann classificatosi undicesimo.