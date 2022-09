Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde chiuderanno la carriera l’8 ottobre nell’ultima Classica Monumento della stagione, il Giro di Lombardia: "Per me sarà una grande emozione e un grande onore chiudere al Lombardia che è una delle corse che ho amato di più nella mia carriera", ha detto lo Squalo. "L’Italia è un Paese che ho sempre amato e dove mi è sempre piaciuto correre e chiudere col ciclismo agonistico al Lombardia mi fa immenso piacere", le parole di Valverde

Sarà un'edizione molto speciale del Lombardia quella che si svolgerà sabato 8 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo 253 km. Due grandissimi campioni, che hanno fatto la storia del ciclismo, chiuderanno la carriera nell’ultima Classica Monumento della stagione: Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde. L'italiano, uno dei pochissimi corridori a poter vantare un successo in tutti e tre i grandi giri, ha conquistato la classica delle foglie morte in due occasioni, nel 2015 e nel 2017. Partenza prevista da Bergamo e arrivo a Como dopo 253 km. Negli ultimi 60 chilometri in sequenza si affronteranno il Ghisallo, il San Fermo della Battaglia, il Civiglio, ancora il San Fermo prima del traguardo sul Lungolago di Como.