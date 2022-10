Elia Viviani continua a fare la storia del ciclismo su pista italiano. L'azzurro ha conquistato l'oro nella prova a eliminazione ai Mondiali in Francia. Nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, la casa del ciclismo su pista transalpino, l'azzurro si è lasciato dietro tutti in una prova condotta alla perfezione. Argento per il neozelandese Strong, bronzo per il britannico Vernon. L'Italia chiude la rassegna iridata al secondo posto nel medagliere con 4 ori e 3 argenti. Per Viviani è il bis nell'eliminazione, dopo l'oro conquistato lo scorso anno a Roubaix, ed è la sesta medaglia iridata in carriera. Se lo chiamano "Il Profeta" un motivo c'è.