Morto Davide Rebellin: travolto in bici da camion

L'ex ciclista 51enne, che si era ritirato lo scorso ottobre, è stato travolto da un camion durante un allenamento in bici. L'incidente è avvenuto a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza

L'ex ciclista Davide Rebellin, 51 anni, è morto oggi in un incidente stradale nel vicentino. Rebellin era in sella alla bicicletta quando è stato urtato e travolto da un camion, nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino. Il camionista non si sarebbe accorto dell'incidente, proseguendo la sua corsa. Rebellin, veronese, aveva vinto in carriera, tra l'altro, una Amstel Gold Race, tre edizioni della Freccia Vallone, ed una tappa del Giro d'Italia. Argento ai Giochi di Pechino, la medaglia gli fu poi revocata per una positività al doping.