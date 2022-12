Storico annuncio degli organizzatori della Grande Boucle: per la prima volta dal 1905 il Tour non arriverà a Parigi. Nel 2024 la corsa a tappe francese terminerà a Nizza il 21 luglio, a causa della concomitanza con preparativi dei Giochi Olimpici

Il Tour de France 2024 arriverà a Nizza, sulla Costa Azzurra, il 21 luglio. Per la prima volta dal 1905 non nella capitale, a causa della concomitanza dei preparativi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo hanno annunciato gli organizzatori della corsa.

L'ultima tappa, tradizionalmente una volata sugli Champs-Elysées, questa volta sarà una cronometro individuale. Sarà la prima volta che il Tour finirà con una crono dal leggendario 1989 quando il francese Laurent Fignon perse la maglia gialla per otto secondi, il più piccolo distacco della storia, contro l'americano Greg Lemond.