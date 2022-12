Ciclismo, morto l'ex campione del mondo Adorni

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Vittorio Adorni, uno dei migliori corridori della sua generazione, vincitore del Giro d'Italia nel 1965 e del campionato del mondo in linea nel 1968 a Imola. L'annuncio è stato dato su Facebook da Norma Gimondi, figlia di Felice Gimondi, ex compagno di squadra, rivale e amico di Adorni: "Ciao Vittorio, salutami papà. Rip. Sentite condoglianze alla famiglia", il messaggio pubblicato sui social. Gimondi arrivò terzo nella corsa rosa vinta da Adorni, quando entrambi correvano per la Salvarani. Adorni è stato anche compagno di squadra del "Cannibale" Eddie Merckx. Si è spento a 85 anni, compiuti lo scorso 14 novembre.