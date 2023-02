Vuelta Andalucia, Pogacar vince anche la 2^ tappa

Tre vittorie nei primi tre giorni di gara della stagione per il fuoriclasse sloveno che, dopo la Clasica Jaen Paraiso Interior, si è imposto anche nelle prime due tappe della Vuelta Andalucia. Nella top 10 della seconda frazione anche due italiani: Lorenzo Rota e Damiano Caruso

È un inizio di stagione da protagonista assoluto per Tadej Pogacar. Dopo l'esordio vincente alla Clasica Jaen Paraiso Interior dello scorso 13 febbraio (successo con una azione in solitaria di quasi 50 km), il fuoriclasse sloveno della UAE Emirates si è ripetuto alla Vuelta Andalucia vincendo le prime due tappe. Mercoledì l'azione in solitaria a 12 km dal traguardo nella tappa da Puente de Genave a Santiago de la Espada, giovedì il bis nella frazione da Diezma ad Alcalà La Real di 156 km. Pogacar si è imposto nello strappo finale su ciotolato, staccando a 150 metri dal traguardo lo spagnolo Enric Mas della Movistar. Nella top-10 di giornata ci sono due italiani: Lorenzo Rota (6°) e Damiano Caruso (9°). Pogacar è leader della corsa con 48 secondi di vantaggio su Santiago Buitrago della Bahrain-Victorious e 52 secondi su Enric Mas.