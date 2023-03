Tirreno-Adriatico, Ganna vince la crono d'apertura

Filippo Ganna ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico, una cronometro individuale di 11,5 km svoltasi con partenza e arrivo a Lido di Camaiore, in Toscana. sotto la pioggia. Ganna ha fatto segnare il tempo di 12'28", alla media di 55,348 km/h, e ha preceduto di 28" il tedesco Lennard Kamna e di 31" lo statunitense Magnus Sheffield. Per Ganna si tratta della 23esima vittoria in carriera su strada. E' dell'italiano del Team Ineos dunque la prima maglia azzurra, da leaider della classifica generale, e i distacchi sugli avversari autorizzano anche sogni di vittoria finale. Domani la seconda tappa della corsa dei due mari, da Camaiore a Follonica, con un percorso di 209 km.