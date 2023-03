I favoriti

Numeri alla mano per quanto fatto finora in stagione, il favorito non può che essere Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno vanta 7 vittorie in 13 giorni di corsa nel 2023 ed è reduce dal successo alla Parigi-Nizza con tre vittorie di tappa. Al netto dell'assenza di Pidcock dopo la caduta alla Tirreno-Adriatico, la lista dei big al via è lunga. Tra chi vuole alzare la braccia al cielo in via Roma ci sono Wout Van Aert, vincitore nel 2020, e Mathieu Van De Poel, terzo lo scorso anno ma con qualche dubbio sul suo stato di forma. C'è Julian Alaphilippe, campione nel 2019, ma attenzione anche al campione in carica Matej Mohoric e il danese Mads Pedersen. In caso di arrivo in volata, occhi puntati anche su Caleb Ewan e Biniam Girmay. Le speranze dell'Italia (che non vince la Classicissima dal 2018) sono riposte in Filippo Ganna e Alberto Bettiol.