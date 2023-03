Dinosauri per promuovere la bici

Maxime Brugère, Florent Arnaud, Franck Delorme e Nicolas Meunier, questi i nomi dei cicloartisti da record, hanno percorso 1.024,72 km, tra il Cher e l'Allier, riuscendo a completare la loro sfida in 43 ore, 47 minuti e 26 secondi. Partenza da… una zampa anteriore e poi via, lungo le strade della Francia, per disegnare tutto il corpo del dinosauro (compresi dettagli come occhi e denti) fino al ritorno a casa per chiudere l’opera.



Non si tratta del primo tentativo, per i 4 ciclisti francesi, che prima del velociraptor avevano disegnato un tirannosauro di 200 km nel 2020 e un diplodoco delle stesse dimensioni nel 2021. Nulla, in confronto ai 1000 km di quest’ultima sfida.



Ma perché proprio i dinosauri? A spiegarlo è Maxime Brugère, la “mente” del progetto, che punta anche a sensibilizzare verso un maggiore uso della bicicletta: "I dinosauri sono la prova che specie così forti possono scomparire rapidamente ed è quello che stiamo vivendo ora con la sesta estinzione di massa. Noi uomini siamo i principali responsabili di questa crisi ambientale, ma anche le sue principali vittime, quindi il futuro è nelle nostre mani e la bicicletta è uno dei modi migliori per contribuire al cambiamento”.