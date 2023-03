Giro di Catalogna, vittoria finale a Roglic

Dopo la Tirreno-Adriatico, anche il Giro di Catalogna è di Primoz Roglic. Sulle strade spagnole lo sloveno della Jumbo Visma ha conquistato la seconda corsa di fila, ribadendo il suo ruolo di favorito per il prossimo Giro d'Italia. In Catalogna si è visto un antipasto della lotta alla corsa rosa con Remco Evenepoel, secondo in classifica generale per soli sei secondi e vincitore della settima e ultima tappa, con partenza e arrivo a Barcellona con il tradizionale circuito del Montjuic. Roglic ed Evenepoel sono stati ancora una volta i protagonisti assoluti: arrivati in volata al traguardo, il belga della Soudal Quick-Step ha bruciato il rivale che, tuttavia, festeggia il successo finale. Numeri straordinari per Roglic che in due corse, oltre alle classifiche generali, ha vinto complessivamente cinque tappe. Per l'Italia buoni segnali da Giulio Ciccone: dopo aver vinto la terza tappa, l'abruzzese della Trek-Segafredo si è piazzato quinto nell'ultima tappa e settimo in classifica generale.