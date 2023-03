Ciclismo in lutto, morto Ugo De Rosa

Figura di spicco nell'industria italiana del ciclismo (e non solo), Ugo De Rosa è morto a 89 anni nella sua casa di Cusano Milanino: aveva da poco trascorso un lungo periodo in ospedale

Ciclismo e mondo dello sport in lutto per la morte di Ugo De Rosa. Costruttore e figura di spicco nell'industria italiana, non solo nell'ambito delle biciclette, De Rosa aveva 89 anni ed è morto nella sua casa di Cusano Milanino a seguito di un arresto cardiaco. Aveva da poco lasciato l'ospedale dove era rimasto per un lungo periodo. L'azienda, attualmente guidata dal figlio Cristiano, compirà nel mese di aprile 70 anni di attività.