Dopo la grande vittoria nella cronoscalata di Monte Lussari e la conquista della maglia rosa, per Roglic è il giorno della passerella finale a Roma in una tappa di 126 km che si svolgerà interamente nella capitale. La 21^ e ultima frazione di questa 106^ edizione del Giro d'Italia è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

