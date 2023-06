Longo Borghini, 4° titolo tricolore in linea

Infinta Elisa Longo Borghini: il campionato italiano in linea è suo per la quarta volta, dopo aver conquistato anche il titolo nazionale a cronometro. Ora sono 11 i titoli nazionali tra prove in linea e contro il tempo. A Comano la 31enne della Trek-Segafredo ha trionfato davanti a Silvia Persico e Marta Cavalli

Elisa Longo Borghini è la nuova campionessa italiana Elite. Sul traguardo di Comano Terme, in Trentino, ha preceduto Silvia Persico e Marta Cavalli. Quarta Gaia Realini che si aggiudica il titolo tricolore Under 23. Per Elisa Longo Borghini è doppietta, dopo il titolo conquistato due giorni fa a cronometro due giorni fa. Per la 31enne di Verbania si tratta dell'undicesimo titolo nazionale tra le Élite, il quarto nella prova in linea che va ad affiancarsi ai sette titoli conquistati nelle cronometro.