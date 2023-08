Mondiali, Italia 2^ nell'inseguimento a squadre

La Danimarca si prende la rivincita di Tokyo 2020 e si laurea campione del mondo nell'inseguimento a squadre. Nei Mondiali di ciclismo su pista in corso a Glasgow, la nazionale scandinava formata da Niklas Larsen, Carl-Frederik Bevort, Lasse Leth e Rasmus Pedersen ha battuto nettamente in finale il quartetto italiano formato da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro, in pista al posto dell'indisponibile Luca Consonni. Il tempo dei danesi è stato di 3’45″191, oltre due secondi più veloce di quello dell'Italia. La squadra allenata da Marco Villa si conferma vice-campione del mondo: lo scorso anno in Francia fu sconfitta dalla Gran Bretagna.