Ganna è in finale per l'oro nell'inseguimento

Il cinque volte campione del mondo e detentore del primato ha fatto registrare il miglior tempo a Glasgow in 4'01''344: se la vedrà col britannico Dan Bigham nella finale per l'oro, in programma alle 20 ora italiana. L'altro azzurro Jonathan Milan è in finale per il bronzo col terzo tempo

Filippo Ganna a caccia di un nuovo oro . Il classe 1996 si è guadagnato l'accesso per la finale nell'inseguimento individuale nelle qualificazioni della mattinata. A Glasgow, nel velodromo Chris Hoy, Ganna ha fatto registrare il miglior tempo in 4'01''344 : se la vedrà col britannico Dan Bigham che ha stabilito il secondo miglior crono in 4'02''961, a 1''617 da Ganna. L'azzurro ha trionfato nella corsa Mondiale già cinque volte ed è campione in carica: 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022, oltre ad essere l'attuale detentore del record del mondo in 3'59''636. La finale è in programma alle 20 italiane (le 19 a Glasgow).

Milan in finale per il bronzo

Non finisce qui la mattinata azzurra, perché nelle qualificazioni Jonathan Milan ha chiuso col terzo tempo in 4'06''393 staccando il pass per la finale del bronzo, di pochissimo davanti al portoghese Ivo Oliveira (4'06''407). Decimo tempo per Manlio Moro in 4'10''460 e sedicesimo tempo per Niccolò Galli in 4'14''830.