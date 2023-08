Elia Viviani bronzo nella gara a eliminazione

Elia Viviani "cede" lo scettro nella gara a eliminazione, ma resta sul podio Mondiale. Dopo l'oro a Roubaix e Saint-Quentin-en-Yvelines, il pistard veneto ha conquistato la medaglia di bronzo a Glasgow, pagando lo sforzo nella prima parte per restare sempre in testa. Oro al britannico Vernon, argento per il canadese Bibic. Per Viviani è la settima medaglia in carriera ai Mondiali su pista

Dopo la delusione per il sesto posto nell'Omnium (in una gara condizionata dal caos punteggi per il malfunzionamento del livescoring durante l'ultima prova della disciplina), Elia Viviani si riscatta ai Mondiali di ciclismo su pista, conquistando la medaglia di bronzo nell'Eliminazione. Il veronese, bicampione in carica nella specialità (aveva conquistato l'oro sia a Roubaix nel 2021 che a Saint-Quentin-en-Yvelines nel 2022), ha chiuso al 3° posto al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, nella gara vinta dal britannico Ethan Vernon davanti al canadese Bibic. Viviani ha condotto sempre una gara di testa, pagando però lo sforzo nel penultimo sprint in cui si è arreso ai due avversari. Il 34enne di Isola della Scala conquista così la sua settima medaglia iridata in carriera, la ventunesima considerando anche Olimpiadi ed Europei.