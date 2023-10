"Solo un altro anno eh", arriva l'annuncio del Team Astana: Mark Cavendish continuerà a gareggiare con il team kazako ancora per un'altra stagione. Il ciclista britannico, che aveva annunciato il ritiro a fine stagione durante il Giro d'Italia, ha come obiettivo stabilire il nuovo record di tappe vinte al Tour De France, che attualmente condivide con Eddy Merckx con 34 vittorie

"Non è ancora finita": Mark Cavendish continuerà a correre per un'altra stagione per cercare di battere il record di vittorie di tappa al Tour de France. Lo ha annunciato la sua squadra, la Astana, in un video postato sui social. Il 38enne britannico, uno dei migliori velocisti di tutti i tempi, aveva annunciato allo scorso Giro d'Italia che si sarebbe ritirato alla fine del 2023, ma la una brutta caduta nella ottava tappa del Tour gli ha impedito di inseguire il suo sogno, migliorare il record di vittorie alla Grande Boucle, 34, che condivide con Eddy Merckx. Cavendish tornerà nell'Astana guidata dal suo ex compagno di squadra Alexandre Vinokourov e che nel 2024 schiererà tra gli altri anche l'italiano Davide Ballerini.