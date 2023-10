Il percorso dell'edizione numero 111 è stato svelato al Palazzo dei Congressi di Parigi. Inizio a Firenze, la prima tappa di 205 chilometri terminerà a Rimini. Poi Cesenatico, Bologna, Piacenza, Torino e Pinerolo. La corsa terminerà con una cronometro individuale in Costa Azzurra, e non a Parigi (per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi)

Tour de France 2024, edizione numero 111. Durante la presentazione ufficiale al Palazzo dei Congressi a Parigi è stato svelato il percorso che, come annunciato, partirà per la prima volta in Italia e terminerà con una cronometro individuale in Costa Azzurra, e non a Parigi, per evitare che si sovrapponga alle Olimpiadi. L'ultima volta che la Grande Boucle è terminata con una cronometro risale a 35 anni fa. Inizio a Firenze: prima tappa di 205 chilometri che terminerà a Rimini con sette salite impegnative ed un passaggio a San Marino. La corsa si terrà dal 29 giugno al 21 luglio.