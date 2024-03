Tirreno-Adriatico, Vingegaard vince la 6^ tappa

Con un altro attacco, questa volta a 6 km dalla vetta, Vingegaard vince in solitaria anche la 6^ tappa della Tirreno-Adriatico, da Sassoferrato a Cagli (Monte Petrano). Secondo successo di tappa consecutivo per il danese che conquista anche la classifica generale, domani passerella per lui. Anche il resto del podio è quello della 5^ tappa: 2° Ayuso, 3° Hindley

Pogacar manda un messaggio, Vingegaard risponde due volte. Il danese del Team Visma | Lease a Bike ha vinto la Sassoferrato-Cagli (Monte Petrano), sesta tappa della Tirreno-Adriatico di 180 km. Dopo i 30 km di fuga di ieri, Vingegaard replica con un altra azione solitaria questa volta negli ultimi 6 km della salita verso Monte Petrano. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) e Jai Hindley (Bora - Hansgrohe) si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto. Il corridore danese consolida la propria Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale, prima della passerella finale di domenica 10 marzo. Mentre il duello a distanza, prima del Tour, continua. "La squadra ha tirato per tutto il giorno, quindi sentivo di dover provare a vincere anche oggi. Due vittorie di tappa rendono la nostra settimana fantastica. La Bora-Hansgrohe ha preso la salita ad un ritmo molto elevato. Jai Hindley ha dato il massimo e poi ho deciso di attaccare in prima persona. Sono più in forma di un anno fa e del 2022, nello stesso periodo. Sono soddisfatto di come è andata. Manca ancora una tappa prima di poter festeggiare" queste le parole di Jonas Vingegaard dopo la tappa.