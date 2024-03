Pogacar ingiocabile, suo il Giro di Catalogna

Inarrestabile e sempre con il sorriso sulle labbra. Tadej Pogacar continua a stupire e lo fa concedendosi ai tifosi, salutando la telecamera in fuga, lanciando un sorriso mentre scende in picchiata da una discesa, superando in velocità in salita le moto al seguito della carovana (unico "scatto di rabbia" che si è lasciato scappare, e non senza ragioni). Un vero fenomeno di gioia e fatica. Lo sloveno (Uae Emirates) ha vinto il Giro di Catalogna, imponendosi in volata anche nella settima e ultima tappa della corsa, a Barcellona, dopo averne vinte altre tre nel corso della settimana. Pogacar ha sbaragliato la concorrenza anche nella prova finale, dominando lo sprint al Montjuic davanti ai francesi Dorian Godon e Guillaume Martin. Sul podio della classifica generale si sono piazzati nell'ordine anche Mikel Landa ed Egan Bernal. Ottavo posto di tappa e anche finale per il migliore degli italiani, Antonio Tiberi