Dalla Spagna: Vingegaard operato per pneumotorace

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "As" il corridore danese è stato operato per il pneumotorace subito nella spaventosa caduta al Giro dei Paesi Baschi la scorsa settimana

La notizia arriva dalla Spagna: secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo "AS" Jonas Vingegaard sarebbe stato operato per il pneumotorace subito nella rovinosa caduta di gruppo al Giro dei Paesi Baschi la scorsa settimana. Il campione danese, due volte maglia gialla al Tour de France, è stato operato nell'ospedale di Txagorritxu, dove è ricoverato dal giorno della caduta, ed è stato trasferito in terapia intensiva come da prassi dopo interventi chirurgici di questo tipo. A questo punto il recupero del capitano della Visma-Lease a bike sembra davvero impossibile per il prossimo Tour de France.