Van Aert, niente Giro: "Fatico ad allenarmi"

Il belga non sarà al via del prossimo Giro d'Italia, dopo le fratture rimediate due settimane fa alla 'Dwars door Vlaanderen'. "Ho ancora dolore alle costole e non posso allenarmi come vorrei" il suo messaggio sui social. Al suo posto Laporte

Wout Van Aert non sarà al via del Giro d’Italia 2024. Il belga, caduto due settimane fa alla 'Dwars door Vlaanderen' con fratture a costole e clavicole, lo sterno incrinato e una contusione polmonare, è costretto a rinunciare alla Corsa Rosa. Il corridore della Visma-Lease a Bike ha comunicato la sua rinuncia in un video messaggio postato sui social della squadra, che ha annunciato che il suo posto verrà preso dal campione europeo Christophe Laporte: "Ho ancora dolore alle costole e non posso allenarmi come vorrei". La Visma avrà come capitano al prossimo Giro Cian Uijtdebroeks, mentre Koen Bouwman sostituirà Wilco Kelderman ancora fuori per una frattura alla clavicola rimediata alla Parigi-Nizza.