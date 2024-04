Vingegaard lascia l'ospedale: "Grazie a tutti"

Dopo giorni di attesa per novità sulle sue condizioni, il corridore danese ha finalmente lasciato l'ospedale dopo la terribile caduta ai Paesi Baschi. Nel post del suo team, Vingegaard ha ringraziato lo staff medico che lo ha curato in queste due settimane e i tanti tifosi che lo hanno incoraggiato

Jonas Vingegaard lascia l'ospedale Txagorritxu di Vitoria 12 giorni dopo la terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi. Il danese, che ha subito uno pneumotorace oltre alla frattura della clavicola e di diverse costole e che è stato sottoposto nei giorni scorsi a intervento chirurgico, ha mandato un messaggio tramite i social del suo team, la Visma-Lease a Bike: "Ciao a tutti, è arrivato il momento di lasciare l'ospedale. Voglio ringraziare tutto lo staff medico per essersi preso cura così bene di me. E voglio ringraziare tutti per il supporto morale. Ho ricevuto tantissimi messaggi, regali, disegni...tutto commovente! Ora è il momento di recuperare totalmente". Le possibilità di vederlo alla partenza del Tour restano al momento davvero poche. La sua squadra ha sempre detto che Vingegaard prenderà il via alla Grand Boucle solo se sarà recuperato al 100% e in condizione perfetta. E mancano poco più di due mesi all'inizio della corsa.