Alice Toniolli è grave ma fuori pericolo di vita

Le condizioni della ciclista 19enne che il 14 agosto ha battuto violentemente la testa contro un muretto durante una gara femminile in provincia di Treviso: resta grave e in prognosi riservata per l’ematoma alla testa ma è fuori pericolo di vita. Il bollettino diffuso dall’ospedale dove Alice Toniolli si trova ricoverata in terapia intensiva

Alice Toniolli resta "in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita". Lo ha spiegato all'Ansa il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Treviso, Francesco Benazzi. Secondo il dirigente medico, per poter sciogliere la prognosi bisognerà attendere "almeno due o tre giorni ". La ciclista si trova ricoverata all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso , dopo che mercoledì 14 agosto cadendo durante una gara femminile ha violentemente sbattuto la testa contro un muretto. La ciclista 19enne, ricoverata nel reparto di terapia intensiva, si è procurata politraumi al capo, una contusione cervicale e fratture a una gamba e al costato.

Alice Toniolli, chi è e come è caduta

Più volte in azzurro, Alice Toniolli -classe 2005- corre per la Top Gils Fassa Bortolo. Lo scorso anno è stata campionessa europea ai campionati Europei juniores su strada. La caduta mercoledì 14 agosto, durante la gara riservata alle donne del Circuito dell’Assunta, corsa a Ceneda di Vittorio Veneto (Treviso). A circa metà gara, per cause ancora da accertare, Alice si trovava nel mezzo del gruppo, ha perso il controllo della sua bicicletta sbilanciandosi e finendo a sbattere contro un muretto. Inizialmente trasportata in elicottero a Conegliano, è stata poi trasferita all’ospedale di Treviso, come ha spiegato in un comunicato la Federazione Ciclismo.