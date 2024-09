A Zurigo il fenomeno sloveno si supera ancora una volta: lancia la fuga addirittura a 100 chilometri dal traguardo e da quel momento non ce n'è per nessuno. Tripletta Mondiale, Tour e Giro, come solo Merckx (1974) e Roche (1987) nella storia. Sul podio anche O'Connor (secondo) e Van der Poel (terzo in volata), entrambi a chiudere una grande stagione. Leggera delusione Evenepoel: non tanto nel piazzamento (quinto) quanto nell'atteggiamento