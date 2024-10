Dal 1905 la 'Classica delle foglie morte' ha scritto storie e leggende, tra realtà e fantasia, come solo il ciclismo è in grado di fare. Dalle ventotto uova di Binda al gesto dell’ombrello della Dama Bianca, passando per le lacrime di Bettini e la grande paura di Evenepoel, ecco gli imperdibili racconti dal Giro di Lombardia