Introduzione

L’edizione 116 della Classicissima di Primavera partirà da Pavia (come per tutti i prossimi tre anni) per raggiungere Via Roma, a Sanremo, dopo 289 chilometri. Appuntamento il prossimo 22 marzo. La prima edizione nel lontano 1907, l'ultima è stata vinta dal belga Jasper Philipsen, che aveva bruciato sul traguardo Matthews e Tadej Pogacar vincendo in volata un anno fa. Tutte le info sul percorso e i dettagli, in attesa dell'elenco ufficiale dei partecipanti

