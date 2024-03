L'albo d'oro della Milano-Sanremo

Nella Classicissima si riparte dal trionfo di Mathieu Van Der Poel un anno fa in via Roma, quarto olandese di sempre a trionfare nella gara. L'Italia non vince dal 2018 con Nibali. L'albo d'oro completo della Milano-Sanremo, giunta alla 115esima edizione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT