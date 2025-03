Introduzione

La stagione ciclistica entra nel vivo con l'ormai consueto appuntamento sugli sterrati toscani. La "Strade Bianche" avrà ancora ai nastri di partenza Tadej Pogacar, lo scorso anno vincitore in solitaria in piazza del Campo a Siena con una fuga storica. Se la dovrà vedere con l'inglese Tom Pidcock, campione nel 2023 e tra i più in forma in questo inizio di 2025, e con il polacco Michał Kwiatkowski, altro vincitore al via con i successi nel 2014 e nel 2017. Quest'anno la lunghezza del percorso è di 213 chilometri, quasi 82 di sterrato divisi in 16 tratti. La Strade Bianche si potrà seguire sabato 8 marzo su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su NOW. Di seguito il percorso dell'edizione 18 e la lista completa dei team e dei corridori partecipanti