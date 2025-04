Introduzione

Archiviata la Milano-Sanremo, ci si sposta nel Nordeuropa per le Classiche-Monumento primaverili. Come sempre la campagna del Nord inizia la prima domenica d'aprile in Belgio sui Muri delle Ardenne fiamminghe. Se ne affronterranno 12, alcuni però da ripetere più volte nel percorso come l'Oude Kwaremont (tre volte), il Kruisberg/Hotond e il Paterberg (due volte ciascuno). Si aggiungono anche sette tratti in pavé, un piccolo antipasto della Parigi-Roubaix della prossima settimana. Dopo lo spettacolo dato in Liguria c'è grande attesa per un nuovo duello van der Poel-Pogacar: l'olandese è il campione in carica e potrebbe diventare il primo corridore con 4 titoli nella corsa, lo sloveno cerca il bis dopo il successo del 2023. L'Italia spera ancora in Filippo Ganna, secondo nella Milano-Sanremo e mostratosi all'altezza dei due fenomeni del momento