Si trovano quasi tutti concentrati nella seconda metà della corsa, dal km 95,8 fino all'ultimo a Roubaix, quasi in prossimità del traguardo. Eccoli tutti, con tanto di posizionamento lungo il percorso, lunghezza e stelline a certificare il grado di difficoltà (la fonte è il sito ufficiale della corsa, il massimo di difficoltà sono 5 stelline):

30 : Troisvilles to Inchy (km 95,8 - 2,2 km) ***

29 : Viesly to Quiévy (km 102,3 - 1,8 km) ***

28 : Quiévy to Saint-Python (km 104,9 - 3,7 km) ****

27 : Saint-Python (km 109,6 - 1,5 km) **

26 : Vertain to Saint-Martin-sur-Ecaillon (km 116,7 - 2,3 km) ***

25 : Verchaing-Maugré to Quérénaing (km 128 - 1,6 km) ***

24 : Quérénaing to Artres (km 130,9 - 1,3 km) **

23 : Artres to Famars (km 133,8 - 1,2 km) ***

22 : Quérénaing to Maing (km 138,5 - 2,5 km) ***

21 : Maing to Moncheaux-sur-Ecaillon (km 141,6 - 1,6 km) ***

20 : Haveluy to Wallers (km 154,5 - 2,5 km) ****

19 : Trouée d'Arenberg (km 163,9 - 2,3 km) *****

18 : Wallers to Hélesmes (km 170 - 1,6 km) ***

17 : Hornaing to Wandignies (km 176,8 - 3,7 km) ****

16 : Warlaing to Brillon (km 184,2 - 2,4 km) ***

15 : Tilloy to Sars-et-Rosières (km 187,7 - 2,4 km) ****

14 : Beuvry to Orchies (km 194,1 - 1,4 km) ***

13 : Orchies (km 199,1 - 1,7 km) ***

12 : Auchy to Bersée (km 205,2 - 2,7 km) ****

11 : Mons-en-Pévèle (km 210,6 - 3 km) *****

10 : Mérignies to Avelin (km 216,7 - 0,7 km) **

9 : Pont-Thibault à Ennevelin (km 220 - 1,4 km) ***

8 : Templeuve - L'Epinette (km 225,4 - 0,2 km) *

8 : Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 226 - 0,5 km) **

7 : Cysoing to Bourghelles (km 232,4 - 1,3 km) ***

6 : Bourghelles to Wannehain (km 234,9 - 1,1 km) ***

5 : Camphin-en-Pévèle (km 239,4 - 1,8 km) ****

4 : Carrefour de l'Arbre (km 242,1 - 2,1 km) *****

3 : Gruson (km 244,4 - 1,1 km) **

2 : Willems to Hem (km 251,1 - 1,4 km) **

1 : Roubaix (km 257,8 - 0,3 km) *