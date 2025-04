Introduzione

Domenica 27 aprile è in programma la 111^ edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle Classiche-Monumento e per questo chiamata la Doyenne, la Decana. Si corre in Belgio ed è l'ultima tappa del settimanale trittico delle Ardenne iniziato con l'Amstel Gold Race (in Olanda, vinta domenica 20 aprile da Skjelmose) e proseguito con la Freccia Vallone (in Belgio, conquistata mercoledì 23 da Pogacar). Lo sloveno sarà al via per cercare la terza affermazione personale nella gara, ma dovrà vedersela con l'idolo di casa Evenepoel, anche lui trionfatore già due volte. Ecco il percorso, le curiosità e la startlist in aggiornamento

L'ALBO D'ORO