La 108^ edizione del Giro d'Italia partirà dall'Albania venerdì 9 maggio e arriverà a Roma, per il terzo anno consecutivo, domenica 1 giugno. Non ci sarà il campione in carica, Tadej Pogacar, che sta programmando la difesa del Tour de France dagli assalti di Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, altri due assenti illustri.

Non mancheranno però i campioni e soprattutto i corridori che hanno già dimostrato di saper vincere la Corsa Rosa. Uno di loro è Primoz Roglic, trionfatore nel 2023 e probabilmente primo favorito per il bis. Avrà una squadra, la Red Bull Bora Hansgrohe, che gli affiancherà ottimi compagni ma anche potenziali minacce come Jai Hindley, vincitore nel 2022, e Daniel Martinez, secondo tra gli umani lo scorso anno dietro Pogacar.

Oltre a Roglic e Hindley, i corridori al via ad aver già conquistato il Giro sono Nairo Quintana (2014), Egan Bernal (2021) e Richard Carapaz (2019). Per tutti l'apice della carriera sembra essere alle spalle, ma potrebbero essere comunque protagonisti sia per le vittorie di tappa che per la classifica generale o le altre maglie speciali (maglia azzurra per il miglior scalatore?)